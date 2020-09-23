За сутки умерло три жителя с ковидом из Южноуральска, Чебаркуля и Кунашакского района

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и женщина из Кунашакского района, Чебаркульского и Южноуральского городских округов. С начала пандемии умерло 456 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 66-летнего мужчины из Южноуральска и 77-летней жительницы Чебаркуля.

Кроме того, в Кунашакском районе скончался 40-летний мужчина. Причина - острая ишемическая дистрофия миокарда, атеросклеротическая болезнь сердца. Ковид был сопутствующим заболеванием.

С начала пандемии в Южноуральске подтверждено 76 случаев заболевания COVID-19, в Чебаркуле - 88, в Кунашакском районе – 146.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 456 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 118 человек умерли от ковидной пневмонии, 338 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 23 сентября в России скончалось 19 тысяч 799 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 381 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 43. В Челябинской области умерло 456 жителей с коронавирусом (118 - от ковида), в Свердловской области – 580, в Ханты-Мансийском автономном округе – 182, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 36, в Курганской – 28.