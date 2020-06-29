За сутки в Челябинской области добавилось 149 инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 149 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичных показателей прошлых дней. Медленно, но неуклонно заболеваемость идет на спад. Ранее был прирост 152, 157, 162, 168, 172, 182, 270, 184 и 192. Но пока суточное число выздоровевших остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 29 июня, в регионе подтверждено 7 тысяч 440 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 36 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 72, 152 и 114. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 4 тысячи 58 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 144 пациент с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 59 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона пока растет, за сутки в юольницах добавилось 110 новых пациентов с подтвержденным ковидом. На сегодня в больницах продолжает лечение 3 тысячи 196 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне этого дня было 3086). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.