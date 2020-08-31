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За сутки в Челябинской области из больниц выписали пять человек с «ковидом»

Общество
Сегодня, 12:11
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области вновь зафиксированы новые случаи заболевания Covid-19. По данным на 31 августа в регионе зафиксированы 73 случая нового заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Челябинской области подтвержден 14401 факт заболевания COVID-19.

Как сообщили в миздраве области, сейчас больных коронавирусом на Южном Урале насчитывается 2707 человек.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

За прошедшие сутки из больниц выписаны всего пять человек. Всего за период пандемии выздоровели 11283 жителей Челябинской области.

Напомним, в регионе до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

По данным правительства РФ, с марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5 процента. К третьей декаде августа в структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения заболевания, тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2 процента инфицированных.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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