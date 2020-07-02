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За сутки в Челябинской области подтверждено 135 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:32
Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 135 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичных показателей прошлых дней. Медленно, но неуклонно заболеваемость идет на спад уже более 10 дней. Суточное число выздоровевших в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, второго июля, в регионе подтверждено 7 тысяч 859 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 65 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Ранее выздоровело 164, 157 и 36. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 4 тысячи 444 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 153 пациента с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 68 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – в Челябинске, Магнитогорске и Чесменском районе.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах продолжает лечение 3 тысячи 220 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 153). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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