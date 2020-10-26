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За сутки в Челябинской области подтверждено 138 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 12:22
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 138 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 133). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 26 октября, в регионе подтверждено 19 тысяч 511 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 119 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 19 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 770 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 611 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 156 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 455 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие сутки скончались четверо женщин и трое мужчин. У троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у четверых - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 88 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 79).За сутки добавилось 11 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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