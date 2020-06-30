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За сутки в Челябинской области подтверждено 145 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:44
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 145 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичных показателей прошлых дней. Медленно, но неуклонно заболеваемость идет на спад. Ранее был прирост 149, 152, 157, 162, 168, 172, 182, 270, 184 и 192. Суточное число выздоровевших превысило число новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 30 июня, в регионе подтверждено 7 тысяч 585 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 157 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 36, 72 и 152. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 4 тысячи 215 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 147 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 62 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – в Челябинске и в Коркинском муниципальном районе.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона немного снизилось. На сегодня в больницах продолжает лечение 3 тысячи 181 пациент с подтвержденным Covid-19 (накануне этого дня было 3196). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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