За сутки в Челябинской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 48 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 19 случаев меньше, чем сутки назад.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро четверга, 30 апреля, в регионе подтверждено 547 случаев коронавируса.

К настоящему моменту 57 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц. Пятеро человек переведены в другие больницы по месту прописки.

В регионе зарегистрирована первая смерть от ковидной пневмонии. Ранее в области умерло трое пациентов, у которых было онкологическое заболевание и вдобавок у них подтвердился коронавирус.

В больницах продолжает лечение 481 человек. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах.