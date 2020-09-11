За сутки в Челябинской области подтверждено четыре случая ковида у школьников

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая заболевания школьников коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за сутки в области добавилось 77 новых инфицированных ковидом, из них четыре школьника.

По состоянию на 11 сентября по предписанию Роспотребнадзора закрыто четыре класса в школах области в связи с выявлением случаев коронавируса среди учащихся.

Пока нет точных данных по муниципальным образованиям, в которых выявлены заболевшие школьники и закрыты классы.

По данным агентство, случаи коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях зарегистрированы в Челябинске, Копейске и Коркино.

Напомним, первый заместитель губернатора Ирина Гехт поручила минздраву области ежедневно озвучивать статистику по числу инфицированных школьников, дошкольников и педагогов. Сделано это, дабы избежать обвинений в адрес власти в утаивании случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 среди школьников.