За сутки в Челябинской области подтверждено138 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 138 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше показателя предыдущего дня (было 136). Суточное число выздоровевших немного меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, пятого июля, в регионе подтверждено 8 тысяч 403 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 131 выздоровевший пациент с коронавирусом. Ранее выздоровело 201, 119 и 133. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 5 тысяч 28 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 165 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 80 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона чуть выросло. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 168 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 164). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.