За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 7,6% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 291 инфицированный).

При этом выздоровели и выписаны из больницы 493 человека, перенесших коронавирус. Умерло восемь пациентов с ковидом, что больше аналогичного показателя предшествовавшего дня (днем ранее – семеро).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего с начала пандемии переболело ковидом 324 тысячи 617 жителей, сумели справиться с болезнью 311 тысяч 348 пациентов. Скончалось восемь тысяч 806 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 528 жителей умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 15 апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 четыре тысячи 421 человек (накануне лечились четыре тысячи 653 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.