15.04.2022
На Магнитогорский металлургический комбинат пришли дети
15.04.2022
Девочка, пропавшая в Каслях, найдена
15.04.2022
Челябинцев приглашают на «Велофест»
15.04.2022
«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
15.04.2022
За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь
15.04.2022
Армения перешла на оплату российского газа в рублях
За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь
14.04.2022
За сутки заболел ковидом 291 южноуралец, выздоровели 406 человек, умерло семеро
13.04.2022
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом более 4,7 тысячи жителей
12.04.2022
Накануне заболело ковидом 359 южноуральцев, выздоровело 904, умерло пятеро
12.04.2022
В Челябинской области осталось 911 «ковидных» коек в госпиталях
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
12.04.2022
В Копейске не нашлось сахара и белокочанной капусты. В Челябинске все есть, но по бешеным ценам
11.04.2022