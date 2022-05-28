За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

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В Челябинской области за прошедшие сутки заболело коронавирусной инфекцией 111 человек, что на 0,9% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 112 инфицированных).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, выздоровели и выписаны из больницы за сутки 96 пациентов, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 223). Накануне умерло двое пациентов с ковидом (днем ранее – трое).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 331 тысяча 489 жителей. Сумели справиться с болезнью 320 тысяч 772 пациента. Скончалось восемь тысяч 959 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 681 житель - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 28 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 716 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 703 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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25.05.2022 17:30

В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты

25.05.2022 17:28

Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя

25.05.2022 17:19

Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство

25.05.2022 17:03

Южноуральских призывников торжественно проводили в армию

25.05.2022 16:53

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором

25.05.2022 16:46

Челябинские журналисты научились оказывать первую медицинскую помощь

25.05.2022 16:42

Главой МЧС России назначен генерал-майор Александр Куренков

25.05.2022 16:40

Главный контрразведчик Южного Урала возглавил региональное «Динамо»

25.05.2022 16:35

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия

25.05.2022 15:56

Госдума отменила возрастной предел для контрактников

25.05.2022 15:54

Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом Ирана

25.05.2022 15:30

Страшный снаружи, уютный внутри: напугавший сеть садик Копейска оказался совсем не плох

25.05.2022 15:23

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 31 мая

25.05.2022 15:22

В Москве объявлена «ковидная амнистия»

25.05.2022 14:53

Депутат ЗСО вернулся из Ясиноватой с Благодарностью

25.05.2022 14:43

Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации

25.05.2022 14:36

За новым детским пособием обратилось 100 тысяч южноуральских семей

25.05.2022 14:30

Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы

25.05.2022 13:47

Челябинский Камерный театр приглашает на психологические тренинги

25.05.2022 13:44

В Магнитогорске чествовали чемпионов

25.05.2022 12:58

Со сцены Челябинской филармонии впервые в России прозвучит сюита мексиканского композитора