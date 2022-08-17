17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
17.08.2022
Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка
17.08.2022
На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших
17.08.2022
За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один
17.08.2022
Кино за колючей проволокой: в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Надежда»
17.08.2022
Перекресток Калининского района вместо цветников «украсили» незаконные ларьки
За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один
16.08.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки остается больше числа выздоровевших
15.08.2022
Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области за выходные выросло на четверть
12.08.2022
За сутки в Челябинской области заболели ковидом 236 человек, а выздоровели 103
11.08.2022
Число заболевших ковидом за сутки в Челябинской области вновь выросло
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022