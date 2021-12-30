30.12.2021
Автозавод «УРАЛ» уходит в корпоративный отпуск, но ряд подразделений продолжит работать
30.12.2021
В январские каникулы челябинский общественный транспорт будет работать в особом режиме
30.12.2021
В Челябинской области вакцинировано от ковида порядка 1,5 миллиона жителей
30.12.2021
Челябинская область получит еще 463,9 миллиона на ремонт и оснащение школ
30.12.2021
Медикам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний
30.12.2021
За сутки заболело ковидом 483 южноуральца, выздоровело 572, умерло 26
За сутки заболело ковидом 483 южноуральца, выздоровело 572, умерло 26
29.12.2021
В Челябинской области число коек для лечения пациентов с ковидом сократилось в 2,7 раза
29.12.2021
За сутки заболело ковидом 490 южноуральцев, выздоровело 498, умерло 28
28.12.2021
Сергей Миронов – Минздраву: Стоит прислушаться к рекомендациям ВОЗ по детской вакцинации
28.12.2021
За сутки заболело ковидом 502 южноуральца, выздоровело 624, умерло 27
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021