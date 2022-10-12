12.10.2022
В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных
12.10.2022
Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
12.10.2022
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
12.10.2022
Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев
12.10.2022
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре
12.10.2022
В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
11.10.2022
Заболеваемость ковидом в Челябинской области снижается
10.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида
06.10.2022
В Челябинской области растут темпы снижения заболеваемости ковидом
05.10.2022
В Челябинской области за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с ковидом
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022