За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 528 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 1,5% меньше аналогичного показателя предыдущих суток (днем ранее заболело 536 южноуральцев). Среди инфицированных за сутки 16 школьников (день назад – 17).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровел 541 человек (днем ранее - 628 человек), умерло пятеро пациентов с коронавирусом (днем ранее – шестеро).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 385 тысяч 203 человека, сумели справиться с ковидом 368 тысяч 79 жителей.

Всего коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 264 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 985 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 12 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции семь тысяч 817 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 835 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.