За сутки заболело ковидом 694 южноуральца

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 694 жителей области, что на 6,4% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее заболел 741 человек).

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 309 тысяч 841 случай коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 2426 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 3123). Всего в регионе сумели победить коварную болезнь 286 тысяч 135 жителей.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 16 жителей, что меньше аналогичного предыдущего дня (днем ранее умерло 17 человек).

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 511 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 233 жителя скончался непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 16 марта 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией 15 тысяч 154 человека, что на 10,4% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 16 тысяч 902 жителя).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.