За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни жителей Челябинской области. Накануне скончалось шесть пациентов с ковидом, что в три раза больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии умерло восемь тысяч 929 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 651 житель - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки заболело коронавирусом 125 человек, что на 1,6% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 127 инфицированных).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 135 человек, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее – 124).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 330 тысяч 315 жителей. Сумели справиться с болезнью 319 тысяч 518 пациентов.

По состоянию на 18 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 826 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 842 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.