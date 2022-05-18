За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Средняя потребительская цена на молоко в Челябинской области (жирностью 2,5-3,2 процента) за год
18.05.2022

Средняя стоимость молока в Челябинской области за год выросла на 13 рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возобновили работы по обособлению трамвайных путей, но согласованы ли они с ГИБДД до
Дороги
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18.05.2022

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В загородном микрорайоне «Белый хутор» Челябинского городского округа будут построены школа на 11
18.05.2022

В Челябинске появится школа и детсад в Белом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Проект первого для Челябинска инклюзивного сквера изменен по просьбам горожан, которых напугала и
18.05.2022

Челябинцы отстояли свое право жить без общественного туалета под окнами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть
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18.05.2022 13:14

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни жителей Челябинской области. Накануне скончалось шесть пациентов с ковидом, что в три раза больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии умерло восемь тысяч 929 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 651 житель - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки заболело коронавирусом 125 человек, что на 1,6% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 127 инфицированных).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 135 человек, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее – 124).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 330 тысяч 315 жителей. Сумели справиться с болезнью 319 тысяч 518 пациентов.

По состоянию на 18 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 826 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 842 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа

16.05.2022 14:49

На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов

16.05.2022 14:40

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей

16.05.2022 14:37

Как Север-Алай дерево атаковал

16.05.2022 13:33

Минпросвещения рекомендует провести очно «Последние звонки» и Выпускные вечера в школах

16.05.2022 13:23

В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила

16.05.2022 13:19

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»

16.05.2022 12:58

По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки

16.05.2022 12:46

В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства

16.05.2022 12:44

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон

16.05.2022 12:34

На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»

16.05.2022 12:29

Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских

16.05.2022 12:25

Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность

16.05.2022 12:08

Петуния и тагетес, сальвия и цинерария: центр Челябинска расцветает

16.05.2022 12:06

Поребрики и освещение: в будущем сквере у челябинской «Юности» кипит работа

16.05.2022 11:47

За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев

16.05.2022 11:23

Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка

16.05.2022 11:19

В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»

16.05.2022 11:16

Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах

16.05.2022 11:12

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022 10:56

Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом