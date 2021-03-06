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За время пандемии с ковидом справились почти 46 тысяч южноуральцев

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За время пандемии с ковидом справились почти 46 тысяч южноуральцев

В Челябинской области с начала пандемии 45 тысяч 785 жителей победили коронавирусную инфекцию COVID-19. За прошедшие сутки 174 человека выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 176).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 159). Всего за время пандемии подтверждено 53 тысячи 169 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерло 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, четырех человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в области зарегистрировано две тысячи 113 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 41 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 72 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 229 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 257).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.