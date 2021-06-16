16.06.2021
Сотни тысяч южноуральцев узнали, что такое по-настоящему быстрый интернет
16.06.2021
Челябинцев приглашают на пешеходную прогулку от Скобелевской до Коммуны
16.06.2021
За вторую неделю июня выросло число случаев ковида среди новорожденных и молодых южноуральцев
16.06.2021
Челиндбанк улучшил условия обслуживания для участников ВЭД
16.06.2021
Челябинские дорожники присматриваются к смоленской снегоуборочной технике
15.06.2021
В челябинском городском бору из-за поджога тополиного пуха случился пожар
За вторую неделю июня выросло число случаев ковида среди новорожденных и молодых южноуральцев
15.06.2021
Госдума пока не будет рассматривать вопрос о включении вакцин от ковида в календарь прививок
15.06.2021
Более 337 тысяч южноуральцев поставили первую прививку от ковида
15.06.2021
В Челябинской области продолжает расти число выявляемых за сутки случаев ковида
15.06.2021
Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021