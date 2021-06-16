За вторую неделю июня выросло число случаев ковида среди новорожденных и молодых южноуральцев

В Челябинской области за вторую неделю июня вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди новорожденных, а также южноуральцев молодого и среднего возраста.

На первой неделе лета был отмечен рост среди школьников и молодых работающих жителей.

В структуре заболевших коронавирусной инфекцией 91,9 % - взрослое население.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 15 июня уровень заболеваемости коронавирусом среди детей до года вырос в четыре раза. Повысилось число заболевших и среди южноуральцев от 18 до 29 лет (в 1,1 раза) и 30-49 лет (в 1,3 раза). В группе малышей от одного до шести лет лет заболеваемость регистрировалась на уровне прошлой недели.

При этом отмечается снижение числа заболевших среди детей от семи до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет в 1,2 раза (на прошлой неделе в этих группах был зарегистрирован рост) и среди возрастных жителей области (от 50 лет и старше) – в 1,2 раза.

По данным Роспотребнадзора, в целом эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной.

По состоянию на 1 5июня в Челябинской области зарегистрировано 64 тысячи 327 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (неделю назад было 63 тысячи 716 инфицированных, прирост на семь дней – 611 новых заболевших).

Всего с начала пандемии было обследовано более 2,3 миллиона жителя Челябинской области. Исследования на COVID-2019 проводятся в 30 лабораториях, расположенных в пяти муниципальных образованиях области (Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске). Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная, заверяет Роспотребнадзор.