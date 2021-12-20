За выходные в Курчатовском районе вывезли 500 кубометров снега

В прошедшие выходные, 18 и 19 декабря, в Курчатовском районе активно боролись с последствиями снегопада. Подрядчики вывезли более 500 кубометров снега, что составило почти половину от всего вывезенного за зимний период снега, сообщил на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 20 декабря, глава Курчатовского района Сергей Антипов.

«Мы продолжаем работу по текущему содержанию района. С начала зимнего периода нашими подрядными организациями вывезено 910 кубических метров снега. Мы продолжаем очистку от снега 8 общественных пространств. Идет уборка прилегающих территорий, нежилых объектов, которую осуществляют либо собственники, либо арендаторы. Работники администрации контролируют», – рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

По словам Сергея Васильевича, на прошлой неделе совместно с полицией представители районной администрации провели два рейдовых мероприятия по несанкционированным местам продажи новогодних елок, составлено пять протоколов. Силами администрации района за неделю демонтировали три незаконных киоска по адресу Комсомольский проспект, 78.

Конечно, в Курчатовском районе активно готовятся к Новому году. Уже сейчас в районе залили 30 хоккейных кортов. На предстоящей неделе закончится строительство ледового городка на площади у бывшего кинотеатра «Победа». Администрация совместно с депутатами райсовета и предпринимателями присоединится к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Сергей Васильевич отметил, что за неделю в районе зафиксировано 95 случаев административных правонарушений, по которым составлены протоколы. Произошло пять пожаров, пострадавших нет.

Общий объем навалов мусора с начала года составил 1245 тонн, за неделю с двух объектов вывезли еще 10 тонн навалов мусора.

Объекты ЖКХ работают в штатном режиме, серьезных коммунальных аварий за неделю не было, подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и социальные объекты.

Продолжает работу районная призывная комиссия.