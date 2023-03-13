Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области чуть подросла

В Челябинской области за прошедшую неделю (с шестого по 12 марта) подтверждено одна тысяча 595 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 0,9% больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 27 февраля по пятое марта ковид подтвердили у одной тысячи 581 южноуральца).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом болеют в основном взрослые.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело две тысячи 595 южноуральцев (неделей ранее – одна тысяча 552 пациента с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 406 тысяч 293 человек, сумели справиться с ковидом 394 тысячи 360 жителей. За неделю ковид оборвал жизни 16 жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф)

С начала пандемии скончалось девять тысяч 562 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 283 жителя (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на пятое марта) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.