Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев пока превышает эпидпорог

В Челябинской области снижается число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Но заболеваемость среди взрослых пока остается выше эпидпорога.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области благополучная», - констатируют в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе снизился на 15% по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой (неделей ранее регистрировался рост на 4,1%, двумя неделями ранее - спад на 23,2%).

Снижение отмечено среди всех возрастных групп: среди взрослых - на 13%, среди детей 7-14 лет – на 27,2%, детей 3-6 лет – на 10,9%, детей до трех лет – на 6,1%.

В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 26,4% (неделей ранее – ниже на 5,4%). При этом среди взрослого населения уровень заболеваемости выше эпидпорога на 10,3 % (неделей ранее – на 27,1%), среди детей – ниже порогового значения по всем возрастным группам.

С 30 марта 2023 года на территории Челябинской области отменен карантин по гриппу, который действовал в больницах и учреждениях системы социальной защиты региона с седьмого декабря 2022 года.

Но пока вирусы гриппа продолжают циркулировать по территории региона. «По данным лабораторных исследований отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А, а также риновирусов, сезонных коронавирусов, РС-вирусов, аденовирусов и вирусов парагриппа», - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.