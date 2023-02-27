Заказав тест-драйв, судебные приставы Челябинска забрали машину

Заказав тест-драйв, челябинские судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль, тем самым исполнив решение суда об обеспечительной мере при разделе совместного имущества.

Исполнительный документ об аресте спорного автомобиля и передаче его взыскателю поступил в Калининское районное отделение судебных приставов Челябинска. На интернет-площадках была найдена информация, что машина уже выставлена на продажу, осмотреть ее и записаться на тест-драйв можно на территории агрегатора такси на улице Братьев Кашириных.

«Был найден «покупатель» Он позвонил и назначил дату осмотра. В этот день «испытывать» иномарку он приехал не один, а в сопровождении взыскателя и, разумеется, судебных приставов. Последние, правда, некоторое время были в роли статистов, но затем уверенно отыграли свою партию в ими же срежиссированном действе», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Как только ключи оказались в руках «покупателя», он их передал взыскателю, предложив женщине оценить удобство и комфорт будущей покупки. Та немедленно и с удовольствием села за руль, а затем со стороны пассажирского сиденья, где восседал подготовившийся к тест-драйву и ничего не подозревающий работник стоянки для продаваемых машин, внезапно возник судебный пристав, представился и потребовал освободить машину, подлежащую аресту и изъятию.

«Ошеломленный мужчина подчинился, вышел из машины, а когда его место занял судебный пристав-исполнитель, вдруг опомнился и попытался воспрепятствовать проведению исполнительных действий. Однако коллеги судебного пристава из числа представителей силового блока вежливо объяснили ему бессмысленность, а самое главное противоправность этих действий, административно и даже уголовно наказуемых», - добавили в службе судебных приставов Челябинской области.

Автомобиль под управлением взыскателя отправился на место ответственного хранения. Она там будет храниться до окончательного решения суда о разделе имущества бывших супругов.