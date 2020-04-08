Закрытия границ в Челябинской области нет, а пробки на въезде в город остаются

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 апреля заявил в ходе брифинга, что закрытия границ в Челябинской области не было и не ожидается. Также, как и ограничения движения между городами.

«Сотрудники ГИБДД организовали усиленные патрули на выезде, осуществляется усиленный контроль пассажирского и грузового потоков, но без ограничений. У всех интересуются целью поездки и советуют без необходимости ее отменить. Передвижение рекомендуется только в экстренном случае или по работе, если такая деятельность разрешена. Но перекрытия границ нет», - уточнил глава региона

Между тем, в социальных сетях челябинцы сообщают об огромных пробках на въезде в город, поскольку сотрудники ГИБДД проверяют каждую машину. Операция «Тоннель» проводится и на площади Революции.