«Замороженный» недострой в Ленинском районе Челябинска продали «с молотка»

В Челябинске недостроенный жилой дом по улице Дзержинского в Ленинском районе продали «с молотка».

Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства со степенью готовности восемь процентов (кадастровый номер 74:36:0324008:439, площадь застройки 9 458 квадратных метров, строение №57) состоялся вчера, восьмого июля.

Собственник данного недостроя - ООО «ПКО «Челябинск-стройиндустрия» - планировал построить здесь жилой дом по индивидуальному проекту с магазином на первом этаже.

Начальная цена предмета аукциона составляла 17 миллионов 751 тысячу 949,49 рубля. На участие в торгах в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям было подано девять заявок. Победителем было признано ООО Специализированный застройщик «Стройарсенал», предложенная им цена за объект составила 40 миллионов 474 тысячи 381,49 рубля. Договор купли-продажи будет заключен в понедельник, 12-го июля.

По правилам проведения публичных торгов средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона, будут переведены бывшему собственнику после государственной регистрации перехода права.

Новый владелец должен завершить строительство объекта в течение трех лет.

Как напоминают в пресс-службе мэрии, в этом году администрация Челябинска проводит большую работу по изъятию путем продажи с публичных торгов объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, в отношении которых прекращено действие договоров аренды. Информация по ним размещена здесь.