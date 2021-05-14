Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря

Специалисты зарегистрировали крупнейшую за два года (с 2019 года по настоящее время) магнитную бурю планетарного масштаба.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, буря была зарегистрирована 12 мая 2021 года. Уровень геомагнитных возмущений достиг в максимуме бури значения Kp=7 по девятибалльной шкале. Пик бури пришёлся на вечер, между 15 и 21 часами по московскому времени.

«Бури такого уровня способны заметно воздействовать на энергетические системы, требуя коррекции напряжения, заметно увеличивают снос космических аппаратов с орбиты, вызывают проблемы ориентации, перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи», - отметили в Лаборатории.

Но заметных последствий (которые бы попали в СМИ) не отмечалось. Геомагнитные возмущения были относительно краткосрочными (бури такого уровня могут продолжаться до полусуток и более), а также произошли на очень спокойном магнитном фоне. Также отмечается очень быстрое спадание возмущённости магнитного поля Земли. Возврат его в норме произошёл в течение часа после пика бури. Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар.

Пока специалисты не могут объяснить природу этого события. Вероятно, имело место редкое сочетание нескольких факторов, но в чём именно оно состояло, пока является загадкой, предположили в Лаборатории.

На настоящий момент геомагнитная обстановка полностью стабилизирована. Вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.

В Челябинской области сильные магнитные бури (уровня G3) были зафиксированы 12 мая с 18 часов до полуночи. В ближайшие дни магнитные бури не прогнозируются. Геомагнитное поле очень спокойное.

Gismeteo прогнозирует магнитные бури силой пять баллов в воскресенье, 16 мая, с пяти утра до полуночи.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Напомним, самая крупная солнечная вспышка в 2021 году была зарегистрирована седьмого мая в 21 час 43 минуты по московскому времени.