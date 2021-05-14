14.05.2021
Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области
14.05.2021
ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру не невывоз мусора
14.05.2021
В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
14.05.2021
В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости
14.05.2021
В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека
14.05.2021
Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы
Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря
27.03.2021
В Челябинской области прогнозируют магнитные бури и рост давления
02.01.2021
В новогодние праздники магнитные бури в Челябинской области не прогнозируются
10.12.2020
Последствия солнечного взрыва добрались до Земли – ожидаются сильные магнитные бури
08.12.2020
В ночь на 10 декабря Солнце ударит по Земле
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021