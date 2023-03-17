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Единая Россия
Андрей Турчак
Общество
17.03.2023 09:58

Защита прав участников СВО и поддержка ОПК: рабочая группа по вопросам спецоперации подготовила второй доклад президенту

Защита социальных и трудовых прав участников спецоперации и поддержка оборонно-промышленного комплекса: рабочая группа по вопросам спецоперации подготовила второй доклад президенту РФ Владимиру Путину. Его направят главе государства сегодня, 17 марта.

Предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию ОПК вошли во второй доклад рабочей группы по вопросам СВО Владимиру Путину. Инициативы представили на выездном заседании группы, которое прошло на базе войсковой части в Краснодарском крае.

Как сообщил глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, уже готовится ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.

«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту. Сейчас это возможно, только если созаемщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Еще одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Опять же большое количество обращений по этой теме поступает к нам в группу», - отметил Андрей Турчак.

Также рабочая группа выявила еще одну проблему - когда семья сотрудника органов внутренних дел, еще во время службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жилье в случае его гибели в СВО. Законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования.

 Для защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

«Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идет о прифронтовой полосе - Белгородской, Брянской, Курской областях и ряде других территорий. Напомню, что подобный подход у нас уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике», - сообщил Андрей Турчак.

Помимо этого, в доклад президенту войдет предложение об установлении первого июля Дня ветерана боевых действий.

Блок предложений рабочей группы, который также будет отражен в документе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

«Мы с Денисом Валентиновичем Мантуровым провели совместное заседание. Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе главе государства мы обязательно их отразим. Один из примеров: в соответствии с указом президента ученым-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в два раза», - сказал Андрей Турчак.

В части реабилитации раненых военнослужащих рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу и заложить в ее основу опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Инициативу поддерживают Паралимпийский комитет и Минспорта, сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова.

Также она отметила, что вместе с Минобороны прорабатываются предложения по совершенствованию медицинской помощи и сопровождению участников спецоперации, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в длительном уходе.

Анна Кузнецова также предложила взять на контроль вопрос наличия и доступности в регионах военно-врачебных комиссий.

«Некоторым бойцам, в том числе имеющим ранения, приходится выезжать достаточно далеко, чтобы пройти освидетельствование. Очень важно, чтобы это можно было сделать как можно ближе», - подчеркнула она.

Еще один вопрос, который касается медицинских гарантий участников СВО, - единый подход в их предоставлении вне зависимости от того, в каком подразделении они проходят службу. Речь идет в том числе о лекарственном обеспечении.

«Это кадровые военнослужащие, бойцы добровольческих формирований и иных подразделений. Предлагается внести изменения в ряд законов и распространить все виды медицинской помощи, включая медико-психологическую реабилитацию, лекарственное обеспечение на всех участников специальной операции», – отметил член рабочей группы по вопросам СВО, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Прорабатывается и вопрос о финансовых гарантиях для военнослужащих в зоне СВО. Сейчас по закону о кредитных каникулах существует ряд ограничений по обращению взысканий на средства должников мобилизованных. Необходимо изменить закон о банкротстве и исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников-участников специальной военной операции, на которые зачисляются боевые выплаты, отметил Дмитрий Вяткин.

Блок предложений рабочей группы, который вошел во второй доклад Владимиру Путину, посвящен развитию ОПК.

«На период СВО считаем необходимым объединить техническую приемку изделий в отделы технического контроля предприятий и военными представителями Минобороны. То есть отделы технического контроля и военпреды должны работать вместе, это будет быстрее и эффективнее», - отметил член рабочей группы, глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.

Также требуется разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. И выработать системные меры по доведению трофейной техники до конструкторов и разработчиков на предприятиях ОПК в целях ее исследования, своевременной реакции на появляющиеся у противника образцы вооружений.

Изменений требует и положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК. В связи с этим предлагается установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.

«При согласовании цены продукции в состав планируемых расходов на оплату труда всех категорий работников предприятий необходимо учитывать средний размер оплаты труда в соответствии с утвержденным бюджетом организации на год», - заключил Владимир Гутенев.

В заключение Андрей Турчак отметил, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также работе военкоматов.

Этой теме будет посвящено отдельное заседание группы. Еще одно – пройдет на базе военного госпиталя имени А.А. Вишневского в Москве. На нем рассмотрят вопросы медицинского сопровождения участников СВО - начиная от комплектования аптечек и заканчивая транспортировкой военнослужащих к месту лечения и реабилитации.

Как отмечают в пресс-службе «Единой России», рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

Единая Россия
Андрей Турчак
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15.03.2023 15:13

В Челябинском зоопарке вышли в свет из маминых сумок двое кенгурят

15.03.2023 15:02

Южноуральские коровы стали давать больше молока

15.03.2023 14:51

Из-за сосулек и наледи на крышах прокуратура взялась за управляющие компании Магнитогорска

15.03.2023 14:24

В Советском районе две территории поборются за участие в федеральной программе благоустройства

15.03.2023 13:47

«Незримое кино» становится для челябинцев зримым

15.03.2023 13:43

Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента

15.03.2023 13:42

Денис Лапотышкин: Для развития самбо в России приняты важные решения

15.03.2023 13:31

В Златоусте отреставрируют здание бывшего церковно-приходского училища

15.03.2023 13:02

В Миассе завершилась серия этапов Кубка России по сноуборду

15.03.2023 12:54

Между Магнитогорском и Челябинском увеличат число рейсов автобусов и «Ласточек»

15.03.2023 12:50

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с инвалидом из Челябинска, которого не пустили в самолет

15.03.2023 12:38

В Челябинске для 33-го автобусного маршрута нашли нового перевозчика

15.03.2023 12:23

Молодые специалисты УГМК получат возможность реализовать свои идеи

15.03.2023 11:59

Челябинцам показали будущий облик детской библиотеки имени Аси Горской

15.03.2023 11:34

Челябинские власти купили детям-сиротам 63 квартиры

15.03.2023 11:10

Челябинские музыканты споют с Ларисой Долиной

15.03.2023 10:34

Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»

15.03.2023 10:25

Принято заявление от первого претендента на пост главы Миасса

15.03.2023 10:22

В марте Wink порадует зрителей фильмами о любви и семейных тайнах

15.03.2023 10:03

Жилой дом на Цвиллинга – Тимирязева в Челябинске включен в госреестр объектов культурного наследия

15.03.2023 09:44

Многодетная семья в Копейске, где могут обижать несовершеннолетних сестер, - в фокусе внимания Бастрыкина

15.03.2023 09:35

В доме врача Агапова на Цвиллинга в Челябинске обнаружен фантом

15.03.2023 01:38

В ближайшие двое суток ожидаются магнитные бури

14.03.2023 21:11

В Челябинской области большее число старшеклассников пройдет курс молодого бойца

14.03.2023 20:46

Преимущества и характеристики онлайн-музыки

14.03.2023 18:29

В среду днем в Челябинской области - местами снег

14.03.2023 18:18

Анонсы событий и мероприятий на 15 марта

14.03.2023 17:42

Депутат Госдумы от Челябинской области досрочно слагает полномочия

14.03.2023 17:42

Погружение в закулисье: театр – это в первую очередь люди

14.03.2023 17:30

«Старинные книги» из Челябинска «разошлись» по миру

14.03.2023 17:26

Открытое первенство ГРЦ Макеева: весна - лыжам не помеха

14.03.2023 17:11

В Челябинской области появился еще один памятник природы

14.03.2023 16:48

Мошенница из Аши под видом соседки занимала у пенсионерок деньги, оставляя в залог банки с медом

14.03.2023 16:23

С любимым человеком – хоть на край света: заграничный вояж четвероногих Челябинской области

14.03.2023 16:12

ВТБ выяснил, кто на Урале чаще открывает вклады

14.03.2023 15:56

Полицейские Челябинска накрыли наркопритон

14.03.2023 15:50

Движение на автодороге Миасс-Златоуст восстановлено

14.03.2023 15:40

В Сосновском районе без крова осталась семья с четырьмя детьми, погорельцам нужна помощь

14.03.2023 14:42

В отношении начальника одного из отделов «Новатэк – АЗК» возбуждено уголовное дело.

14.03.2023 14:38

Региональное СУ СКР подписало договор с Юридическим институтом ЮУрГУ

14.03.2023 14:03

В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов

14.03.2023 13:43

«Магию театра» на монетах увидят зрители челябинского оперного театра

14.03.2023 13:16

Драгоценные камни откроют челябинцам все свои секреты