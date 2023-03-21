«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин

Поддержку НКО и организацию гуманитарных миссий, место и роль женщин в политической системе России, реализацию национальной стратегии в интересах женщин обсудили на первом Всероссийском форуме партпроекта «Женское движение Единой России», собравшем почти триста участниц со всей страны.

Несмотря на то, что «Женское движение» - один из самых молодых проектов «Единой России», он реализуется уже в 70 регионах РФ и в ближайшее время запустится в Запорожской и Херсонской областях, сказал на пленарном заседании форума секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Женское движение Единой России» вносит существенный вклад в нашу Победу. Хотел бы поблагодарить за участие в гуманитарной миссии «Единой России». Вы вместе с нами собираете гуманитарную помощь, шьете обмундирование, плетете маскировочные сети. Но самое главное – поддерживаете жен, матерей ребят, которые сейчас на фронте. Оказываете помощь семьям погибших бойцов. Более чем в 50 регионах работают курсы сестринского дела. Многие из женщин, прошедшие их, отправляются в зону СВО», - отметил Андрей Турчак.

Как сообщила сопредседатель общественного совета партпроекта, сенатор Дарья Лантратова, «Женское движение Единой России» объединило более семи тысяч человек.

«Участницы проекта - это общественные деятели и волонтёры, женщины-депутаты всех уровней, жёны и матери военнослужащих, женщины-предприниматели. С первых дней существования нашего проекта они активно включились в оказание поддержки ребятам на передовой и их семьям. Многие были в зоне специальной военной операции. Более трех тысяч девушек в регионах прошли наши курсы первой медицинской помощи. Многие работают в госпиталях по всей стране, в том числе в Луганске и Мариуполе. В акции «Тепло для героя» приняли участие свыше 70 тысяч человек, они связали более 200 тысяч теплых вещей. Мы оказываем социальную помощь, психологическую поддержку, помогаем найти работу», - рассказала Дарья Лантратова.

Она также отметила, что активистки «Женского движения» постоянно проводят встречи с семьями военнослужащих.

«Им оказывают психологическую, социальную помощь, консультативную поддержку. Помогают найти работу и сохранить семейный бизнес», – подчеркнула Дарья Лантратова.

В сфере занятости «Женское движение Единой России» активно сотрудничает с Минтруда. В 20 регионах при поддержке партпроекта действуют женские клубы при центрах занятости – в Амурской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, Удмуртии, Татарстане, Красноярском крае.

«Женские клубы при центрах занятости откроются еще в двух регионах. Среди услуг, которые предлагают центры занятости, - не только предложение о трудоустройстве, но и психологическая поддержка, предложение пройти переобучение по востребованной специальности, открыть свой бизнес. Работа клубов нацелена и на реализацию национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года», - сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова.

Отдельное направление работы партпроекта – поддержка женского предпринимательства.

«В 47 субъектах страны уже прошли тематические мероприятия при поддержке Минэкономразвития с участием центров «Мой бизнес». Эти площадки собрали более 1,5 тысячи участниц», - сообщила Дарья Лантратова.

Для поддержки мам-предпринимателей Минэкономразвития вместе с «Женским движением Единой России» учредит специальный грант. Претендовать на его получение смогут и представительницы новых регионов.

«Хотим в Москве или на площадке Санкт-Петербургского форума собрать социальных предпринимателей, мам-предпринимателей. Договорились о том, что с партией отдельную номинацию и отдельный дополнительный грант запустим по линии «Женского движения Единой России», - сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Челябинской области, заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» по проектной работе Ирина Гехт также приняла участие в работе форума.

Она отметила, что изначально женское движение создавалось для того, чтобы объединить усилия в поддержке СВО, гуманитарная миссия уже насчитывает более 600 организаций-партнеров в России, которые привлечены к делу, но сейчас проект шагнул дальше.

«Вместе шьем, вяжем, помогаем в госпиталях… Но «Женское движение» уже вышло за эти рамки, и сейчас мы говорим, в том числе, об участии женщин в политике. Ведь эмпатия, гибкость в принятии решений, интуиция и креативность востребованы сегодня, как никогда, развивается тема сопровождения и обучения женщин-политиков. Если взглянуть на экономику, то имеем 49% женщин в численности рабочей силы, но при этом есть разрыв в заработной плате с мужчинами: женщины получают на уровне среднего звена, на аналогичных должностях, в среднем, 60% от «мужских» зарплат и 70% на уровне руководителей. Доля женщин составляет 60% в малом бизнесе и всего 10% - в корпорациях. Уверена, что, обладая таким потенциалом, женщины могут сделать больше», - подчеркнула Ирина Гехт.

Поддержку получат женщины, которые решили попробовать себя в политике. Лидеры «Женского движения Единой России» станут наставниками участниц кадрового проекта партии «ПолитСтарт» и будут сопровождать их в ходе предварительного голосования и во время избирательной кампании.

«Мы договорились о том, что запустим линейку мероприятий по сопровождению, поддержке девушек, которые хотят попробовать себя в политике, для которых эта сфера – новая. Обучающий модуль предусмотрен в рамках работы Высшей партийной школы. В частности, Евгения Стулова (исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» - прим.) готова принять участие в работе наставников», – отметила Дарья Лантратова.

Помимо этого, участницы форума предложили запустить два социальных проекта: онлайн-платформу взаимопомощи «За своих», где каждый регион сможет разместить информацию о своих НКО, бизнесе, производителях и поставщиках, которые с начала СВО помогают военным и мирным жителям новых регионов, а также проект об историях подвига «Людям о людях» (он поможет распространить информацию о людях, которые вносят свой вклад в Победу).

СПРАВКА

Партпроект «Женское движение Единой России» начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов.

На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.