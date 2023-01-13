«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся

Субсидии в 100 тысяч рублей могут получить льготные категории граждан при подключении домовладений к газу по поручению президента РФ Владимира Путина. Такая информация прозвучала при обсуждении планов по программе социальной газификации на 2023 год на совещании под руководством председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, прошедшем в Гатчине Ленинградской области. В нем принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак, представители правительства, «Газпрома» и регионов. По 2022 году были подведены итоги - программа социальной газификации была выполнена в полном объеме.

«Рост темпов строительства газовой инфраструктуры в три раза выше, чем в 2021 году. Главное, что сейчас необходимо, добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее. И требуется распространить действие программы на новые регионы. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей. Такая работа там вообще не велась, и её нужно начать как можно скорее, как только позволят обстоятельства», – сказал Дмитрий Медведев.

Он призвал регионы ускорить принятие нормативных документов для оформления льгот на социальную догазификацию. По поручению Президента РФ до 15 января по всей стране должен быть установлен минимальный размер субсидии в размере 100 тысяч рублей для девяти обязательных категорий граждан. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветеранов и инвалидов, малоимущие граждане, многодетные и малоимущие семьи.

«Прошу секретарей наших партийных отделений обратить на это самое пристальное внимание. Еще в прошлом году объемы выделяемой помощи гражданам сильно различались, очень существенно – это сказывалось и на темпах газификации. На софинансирование расходов правительство должно выделить в ближайшее время около 2,5 миллиарда рублей», – напомнил Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что регионы, которые попадают под меры федеральной поддержки, гарантированно получат средства на обеспечение льготных категорий граждан субсидиями при социальной догазификации.

«Средства заложены. «Единая Россия» проголосовала за бюджет на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. У нас по-прежнему есть регионы, которые в «красной зоне» (по введению льгот — прим.). Давайте дискуссии на эту тему прекратим и 15-м числом отчитаемся в федеральный штаб о выполнении поручения Президента РФ», – сказал он.

Хорошие темпы социальной догазификации сохраняются в Челябинской области. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Алексей Текслер рассказал о принятых за год мерах социальной поддержки в рамках программы догазификации в Челябинской области.

«В 2022 году мы расширили список получателей выплат на покупку внутридомового газового оборудования, подводку газа к дому. Такую помощь теперь получают не только одиноко проживающие пожилые, многодетные семьи, семьи детей-инвалидов, ветераны ВОВ, но и инвалиды I и II групп, совместно проживающие граждане. Сумма выплат была увеличена с 60 до 100 тысяч рублей, упрощен порядок ее получения. Кроме того, стало возможным использовать областной материнский капитал на газификацию и эту практику считаем позитивной. Можно получить льготу как многодетная семья и еще 100 тысяч по маткапиталу и таким образом компенсировать все расходы на догазификацию. Принятые решения уже позволили подключить к газу 1200 семей. Общее количество домовладений, подключенных к газу по программе догазификации, составило более 3,5 тысячи», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона предложил разработать механизм компенсации процентной ставки по кредиту для догазификации домов, что позволило бы ускорить темпы газификации по всей стране. Также Алексей Текслер считает возможным разработку федеральных программ, предусматривающих адресную поддержку льготников на газификацию своих домовладений.

Зампредседателя правительства Александр Новак сообщил, что по программе социальной догазификации заключено 724 тысячи договоров и принято 790 тысяч заявок по всей стране.

Он отметил также, что «Единая Россия» активно ведёт мониторинг исполнения программы. Создан кол-центр, который обработал более 150 тысяч звонков, проведена масштабная инвентаризация домовладений для определения потенциала количества подключений. Он составляет порядка двух миллионов.

«Программа по решению Президента РФ реализуется на бессрочной основе. Сейчас стоят задачи и по социальной газификации домохозяйств, а также программа расширена на школы и медицинские учреждения», – добавил Александр Новак.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа социальной догазификации должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты ее оптимальные показатели.

«Самое главное, что найдена работающая модель. Есть улыбки на лицах людей, которые только что получили в дома газ. А кто-то переходит на уголь и дрова, но это - не у нас. Я уверен, что мы добьёмся всего поставленного», - заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

Также правительствоРФ проработает дополнительные меры поддержки граждан при социальной догазификации – с такой инициативой выступала «Единая Россия». Сейчас ряд льготников в 72 регионах по инициативе или при поддержке партии получают скидку или компенсацию на покупку газового оборудования и подведения газопровода к жилому дому.

Кроме того, «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента РФ о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям граждан на закупку газового оборудования.