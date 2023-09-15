Завершен ремонт участка трассы М-5 в Челябинской области

В Челябинской области завершен ремонт участка федеральной трассы М-5 «Урал» рядом с поселками Тимирязевский и Витаминный в Сосновском районе, сообщает УпрДор «Южный Урал».

«Завершены ремонтные работы на участке с 1829 км по 1844 километр трассы М-5 Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (левый проезд) в Сосновском районе», - сообщили в ведомстве.

В рамках ремонта к нормативам привели дорожное покрытие, обочины и посадочные площадки на автобусных остановках.

Надлежащий уровень безопасности этого участка обеспечивает наличие шумовых полос, бокового и осевого барьерного ограждения и современных оптико-волоконных дорожных знаков. На 1840-м и 1843-м километрах обновили автобусные павильоны.

Отремонтированный участок трассы имеет стратегическое значение и выполняет важную социальную функцию – по нему в сутки проезжает более 21 тысячи автомобилей, им активно пользуются жители близлежащих сельских поселений.

«Жители с. Архангельское, поселков Витаминный, Новотроицкий, Чипышево работают за пределами своих населенных пунктов и постоянно пользуются данным участком дороги, - отметил глава Сосновского района Евгений Ваганов. Он подчеркнул, что ремонт этого участка трассы значительно повысил уровень безопасности дорожного движения, сделал путь спокойным и комфортным. Глава также отметил сжатые сроки, в течение которых проведены работы.

Напомним, в дорожном сезоне 2023 года в Челябинской области планировали провести ремонт и устройство слоев износа на нескольких участках федеральной трассы М-5 «Урал» от Челябинска до Чебаркуля протяженность почти 80 километров.