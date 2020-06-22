Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением. Предполагается, что разработка алгоритма, регулирующего порядок установки зеленой эксплуатируемой кровли, сделает такие объекты привлекательнее для застройщиков.

Требования к озеленению кровли, а также целесообразность такого новшества обсудили сегодня, 22-го июня, в ходе онлайн-пресс-конференции на тему: «Появятся ли на крышах челябинских домов сады?».

Ключевой темой встречи стали правовые аспекты озеленения - разработка свода правил, регулирующего права и обязанности застройщиков.

«Раньше архитекторы работали с озелененными кровлями как с неким уникальным объектом. Несмотря на то, что крупные фирмы давно предлагали решения озелененных крыш, они воспринимались необычными из-за непроработанной правовой базы. Утверждение юридических стандартов существенно упростит застройщикам работу», – отметил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Сейчас стандарты предполагают три типа озеленения: контейнерный, комбинированный и стационарный. В частности, контейнерный тип предполагает посадку растений в ячейки без использования грунта. Такие объекты, контейнеры с деревьями, осенью могут появиться на улице Кирова.

Стационарный тип озеленения предполагает посадку растений в грунт. Отметим, что при контейнерной высадке возможно выращивание круглогодичных вечнозеленых растений - таких, как ель и можжевельник. Предполагается, что уход за озелененными крышами ляжет на плечи управляющих компаний и ТСЖ.

Отметим, что разработка требований к озеленению крыш будет согласована с новым генпланом города, который может быть принят в конце первого квартала 2021 года. На это же время запланирована разработка обновленных Правил землепользования и застройки: в них будут добавлены пункты, позволяющие застройщику ссылаться на озелененную кровлю при подсчете уровня озеленения территории.