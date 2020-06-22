Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением
Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением. Предполагается, что разработка алгоритма, регулирующего порядок установки зеленой эксплуатируемой кровли, сделает такие объекты привлекательнее для застройщиков.
Требования к озеленению кровли, а также целесообразность такого новшества обсудили сегодня, 22-го июня, в ходе онлайн-пресс-конференции на тему: «Появятся ли на крышах челябинских домов сады?».
Ключевой темой встречи стали правовые аспекты озеленения - разработка свода правил, регулирующего права и обязанности застройщиков.
«Раньше архитекторы работали с озелененными кровлями как с неким уникальным объектом. Несмотря на то, что крупные фирмы давно предлагали решения озелененных крыш, они воспринимались необычными из-за непроработанной правовой базы. Утверждение юридических стандартов существенно упростит застройщикам работу», – отметил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.
Сейчас стандарты предполагают три типа озеленения: контейнерный, комбинированный и стационарный. В частности, контейнерный тип предполагает посадку растений в ячейки без использования грунта. Такие объекты, контейнеры с деревьями, осенью могут появиться на улице Кирова.
Стационарный тип озеленения предполагает посадку растений в грунт. Отметим, что при контейнерной высадке возможно выращивание круглогодичных вечнозеленых растений - таких, как ель и можжевельник. Предполагается, что уход за озелененными крышами ляжет на плечи управляющих компаний и ТСЖ.
Отметим, что разработка требований к озеленению крыш будет согласована с новым генпланом города, который может быть принят в конце первого квартала 2021 года. На это же время запланирована разработка обновленных Правил землепользования и застройки: в них будут добавлены пункты, позволяющие застройщику ссылаться на озелененную кровлю при подсчете уровня озеленения территории.
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