Жара вновь внесла коррективы в движение большегрузов по территории Челябинской области

В четверг, первого июня, в Челябинской области из-за аномально жаркой погоды вновь приостановлено движение грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, по федеральным трассам. Аналогичные ограничения введены и в соседней Курганской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Местами прогнозируется сильная жара – плюс 36 градусов и выше.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», в связи с высокой температурой воздуха первого июня 2023 года ограничивается дорожное движение для большегрузов на трех участках: на автодороге М-5 «Урал» (участок 1548 км - 1871 км), М-5 «Урал» подъезд к г. Екатеринбург (11 км - 130 км) и А-310 Челябинск - Троицк- граница с Республикой Казахстан (16 км - 146 км).

В Курганской области ограничения введены также на трех участках: Р-254 «Иртыш» (12 км - 465 км), Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмень (0 км - 91 км) и Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган (125 км - 356 км).

Ограничение будет действовать с 12 до 20 часов по местному времени.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных ограничений, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.