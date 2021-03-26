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Железнодорожные вокзалы на ЮУЖД поддержат экологическую акцию «Час Земли»

В субботу, 27 марта, с 20:30 по 21:30 по местному времени железнодорожные вокзалы на ЮУЖД отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение. Основное освещение, обеспечивающее бесперебойную работу этих объектов, будет функционировать.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, на вокзалах-участниках акции будут звучать объявления по громкой связи о проведении акции с приглашением пассажиров принять в ней участие, также на пригородных вокзалах ЮУЖД по громкой связи прозвучат детские стихотворения о бережном обращении к природе.

Для привлечения внимания пассажиров к акции «Час Земли» в зале ожидания пригородного вокзала Челябинск установлен тематический стенд, на вокзале Чебаркуль оформлен «зеленый» уголок с детскими рисунками, на пригородном вокзале Курган установлена тематическая фотозона.

В 2020 году за время проведения акции на вокзалах потребление электричества было снижено на 75,05 кВт/час.

Железнодорожный транспорт – один из самых экологически чистых видов транспорта, при этом ОАО "РЖД" постоянно расширяет использование ресурсосберегающих технологий: на вокзалах устанавливаются современные системы очистки сточных вод, светодиодное освещение, солнечные батареи, контейнеры для раздельного сбора мусора и пресс-компакторы. Внедряемые на вокзалах и станциях холдинга технологии не только позволяют в автоматическом режиме круглосуточно контролировать работу всех основных систем их жизнеобеспечения, но и экономить природные ресурсы.

Холдинг «РЖД» прилагает постоянные усилия для повышения эффективности своей природоохранной деятельности, уделяет большое внимание снижению техногенного воздействия на окружающую среду, обеспечению экологической безопасности и ежегодно поддерживает экологические проекты и акции. Экологическая безопасность является одним из важных направлений стратегии развития холдинга "РЖД".

СПРАВКА

Всемирный фонд дикой природы (WWF) ежегодно в последнюю субботу марта проводит акцию «Час Земли». Цель акции - привлечь внимание к бережному использованию энергетических ресурсов. Участниками акции выступают частные лица, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения. Они выключают свет и другие электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.