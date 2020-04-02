Жителей Челябинской области приглашают вписать свою строчку в историю страны

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает жителей региона внести данные о своих родных во Всенародный депозитарий «Лица Победы».

Как отмечают в пресс-службе музея, "Лица Победы" являются крупнейшим цифровым банком данных миллионов людей по всему миру, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.

Данный проект, рассказывают в музее, можно сравнить с акцией «Вечный полк», отличия - электронный формат "Лиц Победы" и режим постоянного доступа к ним.

Для пополнения депозитария необходимы фотография человека (или ее электронная копия), информация о годах его жизни и о том, чем он занимался в годы Великой Отечественной войны: где воевал или работал.

Уникальный программно-технологический комплекс для сбора, обработки и хранения информации создан на базе главного военно- исторического музея страны - московского Музея Победы.

Государственный исторический музей Южного Урала является активным партнером и общественным филиалом Музея Победы, готовит для депозитария данные о жителях Челябинской области, участвовавших в Великой Отечественной войне, в том числе в составе Уральского добровольческого корпуса.