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Жители частных домов в Миньяре пожаловались на отсутствие воды

В Миньяре (Челябинская область) жители частного сектора на улице Куйбышева пожаловались в соцсетях на отсутствие воды. Директор «Миньярводоканал-сервис» объяснил, каким образом жителей снабжают водой.

«В частном секторе по улице Куйбышева (и не только) нет воды. На вопрос: «Когда дадут?» главный инженер грубо отвечает «Весной. В марте или в мае. Я откуда знаю». И бросает трубку», - написал анонимный интернет-пользователь во «Вконтакте» в группе «Подслушано | Миньяр».

Замглавы Миньярского городского поселения Игорь Арутюнов сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что к ним поступали только устные жалобы. Он пояснил, что поставщиком является «Миньярводоканал-сервис».

«У нас на сегодняшний день много жителей, которые много жалуются, но мало оплачивают услуги, - сообщил директор «Миньярводоканал-сервиса» Евгений Середов. - Во-вторых, на сегодняшний день на улице Куйбышева вода есть. У нас только в одной колонке в виду технической неисправности нет воды».

Руководитель пояснил, что в частном секторе также есть частные врезки, к которым могут подключиться жители. Разрешение на подключение выдается на основании технических условий, которое выдает «Миньярводоканал-сервис». Но ответственность за эту линию предприятие не несет.

«Процедура врезок следующая: человек обращается в ресурсоснабжающую организацию с просьбой о выдаче технических условий и возможностей подключения к центральной канализации, либо центрального водопровода, - пояснил Евгений Середов. – Мы технические условия рассматриваем, и, если есть возможность к подсоединению к существующим магистральным сетям, мы эти технические условия выдаем. После чего человек на основании техусловий за свой счет проводит себе либо канализацию, либо водопровод. В будущем он самостоятельно следит за исправностью приборов, которые находятся на сетях. Это по аналогии с квартирой: не каждый день кто-то приходит с ЖКХ и следит, например, за краном – исправный или нет. Вы являетесь собственником квартиры и прибор находится в вашей собственности».

По словам директора, неработающая колонка находится в процессе ремонта. Он также добавил, что предприятие обычно реагирует на жалобы, если туда обратиться.