Жители Челябинска не могут месяц добиться того, чтобы коммунальщики привели в порядок бойлер

Жители дома, расположенного в Ленинском районе Челябинска по улице Барбюса №1, месяц не могут добиться от коммунальщиков того, чтобы в их доме исчезла сырость.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратился житель Ленинского района. СМИ стало для него последней инстанцией, потому что добиться от коммунальщиков выполнения работы он не может.

«Я живу на первом этаже по адресу: Барбюса, 1. Бойлерную топит, пол горячий, парит, в квартире сырость. Целый месяц не можем добиться, чтобы привели в порядок бойлер», - рассказал Эдуард Левин.

Данный дом обслуживает «КБС-сервис».

«Мы всего лишь обслуживающая организация. Управляющая компания – «Ремжилзаказчик». Там произошла авария на теплотрассе, мы совместно с ними пытаемся решить проблему. Это Челябинские коммунальные тепловые сети там ведут работу», - сообщили в «КБС-сервис».

В ЧКТС сказали, что завтра будут проведены ремонтные работы для устранения повреждения. С 10:30 в доме не будет горячей воды и отопления.

«Урал-пресс-информ» будет следить за развитием ситуации.