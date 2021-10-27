Челябинцы реже других жителей Урала влезают в долги

По подсчетам аналитиков МТС, доля кредитных смартфонов, купленных в Челябинске по итогам третьего квартала, составила 33,5, и стала самой низкой по УрФО. Например, жители Екатеринбурга брали кредиты на устройства чаще - 34,4% устройств взяты «в долг», в то время как по Перми этот показатель достиг 34,8%. При этом средняя стоимость таких устройств на Южном Урале выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36 тысяч рублей. Чаще всего челябинцы брали в кредит iPhone 11 на 128 ГБ, в то время как в прошлом году среди кредитных гаджетов лидировал Samsung Galaxy A51 на 64 ГБ.

Одним из ключевых факторов роста спроса на более дорогие смартфоны в Челябинской области стала высокая популярность блогинга. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в соцсетях, таких как Tik Tok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Южном Урале активно растёт количество блогеров и активных пользователей социальных сетей, которые ведут прямые эфиры и регулярно публикуют посты и сторис. Для создания качественного контента требуется смартфон с хорошей камерой, поэтому большинство молодых людей, стремящихся стать блогерами, покупают iPhone. При отсутствии нужной суммы денег потребители выбирают рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить гаджет.

В целом, наиболее покупаемыми марками смартфонов в Челябинской области стали Samsung, Apple и Xiaomi. Honor, лидирующий на южноуральском рынке по итогам третьего квартала прошлого года, покинул ТОП-3 самых популярных брендов смартфонов в Челябинской области.