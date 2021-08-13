Жители Челябинской области могут начать год с добра и помочь больным детям

Жители Челябинска и области могут помочь детям, купив флажки. Акцию «Начинаем год с добра» объявило благотворительное движение «Искорка фонд», которое помогает ребятам с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Один флажок «Искорки» стоит сто рублей. На эти деньги можно приобрести одну баночку специального питания.

«Когда ребёнок после химии или трансплантации костного мозга, у него очень ограниченный рацион. Почти все обычные продукты нельзя. Или не хочется! А силы нужны — поэтому спасают высококалорийные смеси типа Малоежки. 900 флажков = 90 000 рублей - это одна упаковка препарата, который нужен для продолжения лечения. Обычно лекарство нужно здесь и сейчас, а минздрав обещает выдать его через несколько месяцев - нужно провести закупку и множество согласований. И тогда на помощь приходят «Искорка» и собранные пожертвования», - рассказали в благотворительном движении.

4000 флажков = 400 000 рублей - это средняя сумма срочных сборов за один месяц в «Искорке».

Средства от продажи флажков направят на поддержку программы «Помощь в активном лечении».