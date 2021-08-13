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13.08.2021

Прокуратура требует привести в надлежащее состояние заброшенные теплицы Красноармейского района, арендаторы не слышат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 14-го августа, - Медовый Спас. В этот день в России чествуют пчеловодов и их непрост
13.08.2021

Праздник у пчелы, праздник у народа! На Медовый спас - праздник пчеловода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С сезона 2021/2022 в мужской Суперлиге по гандболу Челябинскую область будет представлять один пр
13.08.2021

В Челябинской области объединят два гандбольных клуба
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Фото: vk.com/club_iskorka

Жители Челябинской области могут начать год с добра и помочь больным детям

Жители Челябинска и области могут помочь детям, купив флажки. Акцию «Начинаем год с добра» объявило благотворительное движение «Искорка фонд», которое помогает ребятам с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Один флажок «Искорки» стоит сто рублей. На эти деньги можно приобрести одну баночку специального питания.

«Когда ребёнок после химии или трансплантации костного мозга, у него очень ограниченный рацион. Почти все обычные продукты нельзя. Или не хочется! А силы нужны — поэтому спасают высококалорийные смеси типа Малоежки. 900 флажков = 90 000 рублей - это одна упаковка препарата, который нужен для продолжения лечения. Обычно лекарство нужно здесь и сейчас, а минздрав обещает выдать его через несколько месяцев - нужно провести закупку и множество согласований. И тогда на помощь приходят «Искорка» и собранные пожертвования», - рассказали в благотворительном движении.

4000 флажков = 400 000 рублей - это средняя сумма срочных сборов за один месяц в «Искорке».

Средства от продажи флажков направят на поддержку программы «Помощь в активном лечении».

движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске состоится турнир памяти хоккеиста «Трактора» Валерия Карпова. Соревнование пройдут с
13.08.2021

В Челябинске состоится хоккейный турнир памяти Валерия Карпова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратора Челябинской области обратилась в суд с исками о понуждении арендаторов земельных учас
13.08.2021

Прокуратура требует привести в надлежащее состояние заброшенные теплицы Красноармейского района, арендаторы не слышат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 14-го августа, - Медовый Спас. В этот день в России чествуют пчеловодов и их непрост
13.08.2021

Праздник у пчелы, праздник у народа! На Медовый спас - праздник пчеловода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С сезона 2021/2022 в мужской Суперлиге по гандболу Челябинскую область будет представлять один пр
13.08.2021

В Челябинской области объединят два гандбольных клуба
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 августа, сохраняются условия заноса дыма от лесных пожаров из Якутии на территорию
13.08.2021

В Челябинской области сохраняются условия для скопления загрязнителей в атмосфере
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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