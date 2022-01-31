Жители Челябинской области начали получать социальные выплаты от Пенсионного фонда

С января 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять социальные выплаты, которые раньше назначали и выплачивали органы социальной защиты населения. Среди получателей - 29 784 южноуральцев.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для: неработающих граждан, имеющих детей; лиц, подвергшихся воздействию радиации; реабилитированных лиц; инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, первые социальные выплаты ПФР по переданным мерам социальной поддержки граждане начали получать с 17 января.

Это - досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

Поскольку в Пенсионном фонде выплаты производятся за прошедший календарный месяц, в феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда обращаться для переоформления – выплаты будут производиться Пенсионным фондом автоматически на реквизиты, указанные ранее. Если пособия ещё не назначены, обратиться за ними нужно в Пенсионный фонд. Процесс носит заявительный характер, рассмотрение занимает от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечисляются денежные средства.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по

справочному телефону Отделения ПФР по Челябинской области

8-800-6-000-277 с 9-00 до 17-00 (звонок бесплатный).