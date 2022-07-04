Жители Челябинской области удивляются цвету «ожившего» «кыштымского чуда»

Не все жители Челябинской области с восторгом отнеслись к цвету «ожившего» «кыштымского чуда», как в народе назвали старинный чугунный фонтан, вода из которого – благодаря уникальной инженерной системе – подавалась прямо из городского пруда.

Редкий образец каслинского художественного литья конца 18-го века после реставрации приобрел яркий синий цвет – снимки с торжественного открытия находящегося в центре Кыштыма объекта культурного наследия «Фонтан у «Белого дома» опубликовал госкомитет охраны ОКН Челябинской области, отметив, что «сохранение объектов культурного наследия – это многогранный процесс, и начинается он с изучения и защиты памятника, включает в себя его консервацию и реставрацию».

«Реставраторы - люди особой профессии, способные при любых условиях изучать, сохранять, творить и продолжать свой созидательный труд», - подчеркнули в госкомитете, поблагодарив специалистов, восстановивших «кыштымское чудо» за проделанную работу.

При этом ярко-синий цвет «ожившего» фонтана пришелся по душе не всем. Так, в официальном сообществе госкомитета в ВКонтакте появились комментарии с критикой.

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«За старания спасибо, но как по мне - цвет вырвиглазный и не соответствует статусу исторического памятника», - считает Владимир Азиатцев.

«Интересно заглянуть в глаза тому, кто выбирал цвет краски. Из настолько широкой палитры, которая есть в нашем распоряжении в 2022 году, наиболее подходящего RALа не нашлось?» - интересуется Татьяна Серова.

«Первый раз вижу синий чугун», - отмечает Yuri Lisogor.

«Вроде был черный чугун? Зачем перекрасили?» - спрашивает Мария Ардышева.

Отвечая на комментарии по поводу цвета, госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области сообщил следующее: «В результате историко-архивных изысканий было выявлено, что цвет был лазурный. Остатки покрытия такого цвета были найдены при снятии слоев краски».

Так что реставраторы воссоздали исторический облик фонтана, пусть даже это кому-то и не нравится.