Жители Челябинской области все чаще приобретают товары для «умного дома»

В Челябинской области с начала 2021 года спрос на товары для «умного дома» вырос на 51 процент в натуральном выражении и на 34 процента - в денежном.

Специалисты МегаФона объясняют данный факт возрастающей потребностью южноуральцев в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Как отмечает пресс-служба компании, существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в своих жилищах. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30 процентов. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – отметил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж в Челябинской области – 61 процент. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, далее идут JBL Link Portable и Яндекс.Станция Лайт.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения и смарт-розетки для экономии и учёта электричества. За год спрос на них увеличился почти в два раза. В этих категориях южноуральцы чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» в регионе составила три тысячи 984 рубля. Выбирать «умную технику» жители предпочитают в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 77 процентов продаж - против 23 процентов в интернет-магазине.