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Текслер, помоги!

Жители Челябинской области жалуются губернатору на холод в квартирах

Общество
Сегодня, 10:40
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Автор: 
Евгения Александрова

Жители Челябинской области жалуются губернатору на холод в квартирах – увы, несмотря то, что официально отопительный сезон в регионе давно стартовал, тепло пришло не ко всем южноуральцам.

Проблемы с подачей отопления существуют в разных муниципалитетах региона, о чем свидетельствуют посты в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

Так, сегодня, восьмого октября, в данной группе с небольшим интервалом появились сразу две жалобы – из Бакала и Миньяра.

«Вот такое у нас творится уже неделю, замерзаем, дети одетые спят. Просто ужас! Местные власти не шевелятся. Помогите нам, жителям, пожалуйста, мы стали заложниками местной бюрократии», - это крик о помощи из Бакала Саткинского района.

Жительница Миньяра рассказала о проблеме, назвав происходящее безобразием, более подробно.

«Все лето было у нашей администрации и ЖКХ, они ничего не делали. А как только настали холода, спохватились. Перекопали практически весь город для замены труб для горячего и холодного водоснабжения. Отопление должны были дать ещё 24 сентября, сегодня уже восьмое октября, на улице температура доходит и до минуса, а тепла во многих домах как не было, так и нет. Ещё и воду отключают, не предупредив. Шестого октября с девяти утра и примерно до часа-двух ночи не было горячей воды, и в тех домах, куда все-таки попало отопление, его не было. Теперь так же, не предупредив население, а кинув невзрачное объявление в группе «Подслушано Миньяр», они опять восьмого октября отключили воду (холодную), и так же непонятно, на какое время», - пожаловалась Ксения Буравцова-Спица.

Еще одна свежая жалоба – из Магнитогорска, от жителей дома №10 по улице Бестужева.

«Когда ж кто-то примет меры! Решили нас заморозить, совсем никто работать не хочет, прошлись для отписки! И все. Кто и когда примет меры?! Графа «Отопление» зачеркиваю и платить не собираюсь, за что?!» - написала Марина Евдокимова.

На это горожанка уже получила в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» ответ от официального представителя администрации Магнитогорска, рассказавшей, что заявка коммунальщикам была передана и что, по информации специалистов, с заявлением в домоуправление жильцы не обращались, заявок на проверку не оставляли. К ответу приложен акт проверки, датированный седьмым октября, в котором указано, что представители УК проверили дом по указанному адресу и выяснили, что температурный режим соответствует нормам: плюс 24 градуса.

На это Марина Евдокимова спросила представителя городской власти, зачем был выложен этот акт: «Вы только вчера за двери - и всю ночь, и сегодня батареи до сих пор холодные, у нас ребенок болеет, дочь. Кашель ужасный. Вы что обманываете, зачем? Придите сейчас, проверьте, нам нет смысла вам просто звонить».

Еще одна жительница Магнитогорска присоединилась к беседе, написав официальному представителю городской администрации, что «Теплофикация» (ресурсоснабжающая организация) говорит, что со своей стороны они все сделали, а в ЖЭУ говорят, что «Теплофикация» не дает тепло – знакомая, наверное, всем ситуация, когда одни переводят стрелки на других.

Тем временем, замерзающие жители не знают, куда идти и что делать, и просят о помощи. В качестве совета они получили предложение пожаловаться на бездействие своей управляющей организации в УЖКХ Магнитогорска, в местный отдел региональной госжилинспекции, провести общее собрание собственников помещений и принять решение о выборе другой управляющей организации, которая будет добросовестно и качественно исполнять свои обязанности.

Вчера, седьмого октября, поздно вечером жалоба на проблемы с отоплением поступила из Карталов. Обращаясь к главе региона Алексею Текслеру, местная жительница Галина Коврина написала следующее:

«Вам, по всей вероятности, карталинские чиновники отрапортовали, что отопление включено своевременно. Да, было включено. Однако по нашему стояку (пятиэтажный дом на Пушкина, 4) в квартире половина батарей – холодная. Звонили, вызывали слесарей - уже неделя прошла, никого нет. Сегодня я сама звонила. Что возмущает: оплату требуют своевременно и в полном объёме хоть за отопление, хоть за воду (по воде вообще очень часто аварийная ситуация). Прошу Вас разобраться в ситуации».

На это Георгий Белоусов (возглавляет местную Общественную палату) ответил, что котельные в Карталах работают, вопросы завоздушенности внутренней отопительной системы МКД решают собственники жилых помещений в соответствии с условиями договора на предоставление коммунальных услуг.

«В данном случае с УК, телефон: 8 (35133) 2-29-99», - подсказал Георгий Белоусов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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