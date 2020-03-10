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Жители Еманжелинского района скоро останутся без автостанции

Общество
Сегодня, 15:15
Автор: 
Евгения Александрова

Жители многострадального поселка Красногорский Еманжелинского муниципального района (Челябинская область), где сиротам дают полуразрушенные квартиры, где не обходится без проблем с водоснабжением, скоро останутся без автостанции.

О предстоящем невеселом событии агентству «Урал-пресс-информ» рассказал эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин.

«Уже с первого апреля люди лишатся здания автостанции, продажа билетов будет осуществляться прямо в автобусах. И раньше здание автостанции было не очень хорошим, ведь отопление в нем давно отрезано, но хотя бы можно было дождаться автобуса в более-менее комфортных условиях. Итог - «бизнес на людях» с максимальной экономией. А посмотрите на билеты! В них указаны неверные реквизиты, КПП вообще отсутствует, нет QR-кода», - рассказывает Константин Лопин.

По его словам, никто пока даже не планирует решать данную проблему, так как по факту (юридически) в Красногорском давно нет автостанции, а есть «Пункт продажи билетов».

«Такими темпами отток населения только будет продолжаться, а ведь раньше у поселка были хорошие перспективы», - отмечает общественник.

Почему закрывается автостанция, окончательно ли (или, может быть, временно, в связи с предстоящим ремонтом), где теперь люди будут ждать своего автобуса - ответы на данные вопросы пока получить не удалось.

Глава поселка Красногорский Дамир Карамов комментировать ситуацию не стал. Сказал, что это сделает вышестоящий чиновник - глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов. Только не сегодня и не завтра, а через две недели, когда закончится отпуск Евгения Владимировича.

Фото Константина Лопина

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Еманжелинский район
пассажирские перевозки
автостанция
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