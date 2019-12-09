К жителям поселка Красногорский вернулась долгожданная горячая вода
Общество
Сегодня, 16:30
Автор: 
Евгения Александрова

 

 

К жителям поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) - к их огромной радости - вернулась горячая вода.

Проблема отсутствия горячего водоснабжения в населенном пункте была решена совместными усилиями его главы Дамира Карамова и предприятия ООО «Корвет», к ситуации подключался и глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов, поручивший руководству «Корвета» решить «водный вопрос» до конца 2019-го года.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» уроженец Красногорского, эксперт Общественной палаты региона Константин Лопин (во многом благодаря именно его неравнодушию и активной гражданской позиции дело сдвинулось с мертвой точки - прим.), взамен вышедшего из строя в прошлом году бойлера был приобретен новый. Благодаря его установке горячая вода, без которой местные жители жили около двух лет, вернулась в их дома. 

«Люди находятся в приятном шоке: вода наконец-то появилась. Уже и не ждали ведь», - поделился Константин Лопин.

По его словам, попытки включить горячую воду предпринимались с первых дней декабря. Сначала это получалось с трудом. Местные жители предположили, что или бойлер барахлил, или трубы рвало после двух лет простоя. Тем не менее, к большой радости жителей поселка Красногорский горячая вода периодически появлялась.

«К концу прошлой недели горячая вода стала течь стабильно. И работники «Корвета» даже утеплили трубы», - рассказал Константин Лопин.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
08.11.19 16:43
Больницу Миасса проверят ревизоры Текслера и прокуратура
Происшествия
27.08.19 18:06
Суд с подачи ФСБ и прокуратура опять не сошлись во мнении о мере вины Давыдова
Происшествия
18.06.19 11:48
Хищением имущества дольщиков «Радуги» в Челябинске заинтересовалась прокуратура
Общество
13.05.19 17:08
Депутат Заксобрания Челябинской области пока сохраняет мандат
Сегодня, 13:44
Челябинский парк Гагарина остается без аттракционов
Сегодня, 13:14
Челябинские власти недовольны работой подрядчика на мосту «Коксохим»
Сегодня, 12:51
Алексея Текслера просят сделать 31 декабря выходным в Челябинской области
Сегодня, 12:32
Мост на Троицком тракте в Челябинске закроют в январе
Сегодня, 12:15
Магнитогорские роботостроители испытают сборщика радиоактивных отходов
Сегодня, 11:25
В Челябинске новую остановку поставили задом наперед
Сегодня, 10:54
В Челябинске выберут лучшего Деда Мороза и его внучку
Сегодня, 10:43
Полицейские Челябинска зовут в гости
Сегодня, 10:32
Южноуральские рыбаки соревновались в подледной ловле на мормышку
Сегодня, 10:28
Глава Металлургического района Челябинска ответил на вопросы работников ЧМК
Общество
Сегодня, 15:59
Дилемма
Для отделения онкогематологии в Челябинске нужно вырубить часть бора
Общество
Сегодня, 13:44
Челябинский парк Гагарина остается без аттракционов
Новости
Сегодня, 16:20
Общество
Военкомат Челябинской области приглашает южноуральцев на прием
Сегодня, 16:03
Среда обитания
На Знамение в Челябинской области будет ясно
Сегодня, 15:41
Федерация
Россиянам упростят продажу автомобиля. На помощь придет онлайн-сервис
Сегодня, 15:37
Федерация
Чайка: По фактам хищений при строительстве “Восточного” заведено 163 дела
Сегодня, 15:16
Происшествия
Убийца девушки из Екатеринбурга останется в СИЗО
Материалы рубрики
Сегодня, 16:20
Общество
Военкомат Челябинской области приглашает южноуральцев на прием
Сегодня, 14:46
Общество
Наталья Котова рассказала о елочных базарах 2019-го
Сегодня, 10:43
Общество
Полицейские Челябинска зовут в гости
Сегодня, 10:32
Общество
Южноуральские рыбаки соревновались в подледной ловле на мормышку
06.12.19 16:20
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 7-9 декабря
Теги
Виталий Лопин
горячее водоснабжение
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика