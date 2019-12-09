К жителям поселка Красногорский вернулась долгожданная горячая вода

К жителям поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) - к их огромной радости - вернулась горячая вода.

Проблема отсутствия горячего водоснабжения в населенном пункте была решена совместными усилиями его главы Дамира Карамова и предприятия ООО «Корвет», к ситуации подключался и глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов, поручивший руководству «Корвета» решить «водный вопрос» до конца 2019-го года.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» уроженец Красногорского, эксперт Общественной палаты региона Константин Лопин (во многом благодаря именно его неравнодушию и активной гражданской позиции дело сдвинулось с мертвой точки - прим.), взамен вышедшего из строя в прошлом году бойлера был приобретен новый. Благодаря его установке горячая вода, без которой местные жители жили около двух лет, вернулась в их дома.

«Люди находятся в приятном шоке: вода наконец-то появилась. Уже и не ждали ведь», - поделился Константин Лопин.

По его словам, попытки включить горячую воду предпринимались с первых дней декабря. Сначала это получалось с трудом. Местные жители предположили, что или бойлер барахлил, или трубы рвало после двух лет простоя. Тем не менее, к большой радости жителей поселка Красногорский горячая вода периодически появлялась.

«К концу прошлой недели горячая вода стала течь стабильно. И работники «Корвета» даже утеплили трубы», - рассказал Константин Лопин.