Жители Карабаша наслаждаются плавающим светомузыкальным фонтаном

К 200-летию Карабаша (Челябинская область) на городском пруду запустили плавающий светомузыкальный фонтан. Спонсором проекта выступило градообразующее предприятие «Карабашмедь» (входит в группу «Русская медная компания»).

Фонтан расположен в старой части города на улице Освобождения Урала. Несколько десятилетий назад буквально через дорогу находился городской сад, где тоже работал фонтан. Можно считать, что водный объект вернулся на историческую локацию, только в высокотехнологичном формате.

Как сообщили в РМК, фонтан будет работать весь теплый сезон. Днем – в статическом режиме. С помощью компьютерной программы водная картина будет изменяться через интервалы времени. Вечером будет включаться динамический режим. Танец водных струй с подсветкой запускается по заранее заданной программе под выбранную композицию. Система автоматики фонтанного комплекса находится в техническом помещении, расположенном на берегу.

Высота струй фонтана достигает 20 метров, воду подают 29 насосов, освещение обеспечивают 127 светодиодных RGB+W светильников и одно лазерное оборудование. Спонсором проекта выступило градообразующее предприятие «Карабашмедь». Установка фонтана стала частью масштабного проекта благоустройства набережной и прилегающей к предприятию территории. В рамках него минувшей зимой городской пруд впервые за последние 60 лет очистили. Работы проводились так, чтобы не был затронут естественный минеральный слой, образующий дно водоема. Очистка пруда продлилась до весны. По окончании работ берега водоема укрепили скальным грунтом. После пруд наполнился водой естественным путем – благодаря притоку из реки Серебрянки и осадкам.

Следующим шагом стало создание и благоустройство пешеходной зоны и зеленого сквера с малыми архитектурными формами. В настоящее время асфальтируют автомобильный мост, завершается строительство тротуаров у проезжей части со стороны пруда, завершается обустройство новой заводской автопарковки на 60 мест.