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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В южноуральском городе Касли два километра дороги, ведущей к закрытому полигону ТБО, превратились
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 18 июля в Челябинск прибыла первая «Университетская смена» детей из Донецкой народ
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18.07.2022

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Жители Карабаша наслаждаются плавающим светомузыкальным фонтаном
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

В Челябинске дорожных рабочих перевели на круглосуточный режим работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.07.2022

В Челябинске для уличных художников нашли места для творчества
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

В сквере у «Юности» челябинская компания установит три объекта за свой счет
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18.07.2022 15:17

Жители Карабаша наслаждаются плавающим светомузыкальным фонтаном

К 200-летию Карабаша (Челябинская область) на городском пруду запустили плавающий светомузыкальный фонтан. Спонсором проекта выступило градообразующее предприятие «Карабашмедь» (входит в группу «Русская медная компания»).

Фонтан расположен в старой части города на улице Освобождения Урала. Несколько десятилетий назад буквально через дорогу находился городской сад, где тоже работал фонтан. Можно считать, что водный объект вернулся на историческую локацию, только в высокотехнологичном формате.

Как сообщили в РМК, фонтан будет работать весь теплый сезон. Днем – в статическом режиме. С помощью компьютерной программы водная картина будет изменяться через интервалы времени. Вечером будет включаться динамический режим. Танец водных струй с подсветкой запускается по заранее заданной программе под выбранную композицию. Система автоматики фонтанного комплекса находится в техническом помещении, расположенном на берегу.

Высота струй фонтана достигает 20 метров, воду подают 29 насосов, освещение обеспечивают 127 светодиодных RGB+W светильников и одно лазерное оборудование. Спонсором проекта выступило градообразующее предприятие «Карабашмедь». Установка фонтана стала частью масштабного проекта благоустройства набережной и прилегающей к предприятию территории. В рамках него минувшей зимой городской пруд впервые за последние 60 лет очистили. Работы проводились так, чтобы не был затронут естественный минеральный слой, образующий дно водоема. Очистка пруда продлилась до весны. По окончании работ берега водоема укрепили скальным грунтом. После пруд наполнился водой естественным путем – благодаря притоку из реки Серебрянки и осадкам.

Следующим шагом стало создание и благоустройство пешеходной зоны и зеленого сквера с малыми архитектурными формами. В настоящее время асфальтируют автомобильный мост, завершается строительство тротуаров у проезжей части со стороны пруда, завершается обустройство новой заводской автопарковки на 60 мест.

РМК
Карабаш
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Школьники Донбасса приехали в Челябинск на «Университетскую смену»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.07.2022 14:50

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О смешном и страшном из истории Челябинской области - «От верблюда»

14.07.2022 14:25

Полицейские Магнитогорска задержали студентов-мошенников из Башкортостана

14.07.2022 13:59

Прокуратура обязала минздрав обеспечить лекарствами больного ребенка в Челябинске

14.07.2022 13:32

Забил жертву лопатой и закопал: в Челябинске раскрыто убийство десятилетней давности

14.07.2022 13:24

В трех врачебных амбулаториях Чебаркульского района пройдут масштабные ремонты

14.07.2022 13:24

Более 20 тысяч семей Манхэттена, Ньютона и Чурилово смогут подключить высокоскоростной домашний интернет и сэкономить

14.07.2022 12:15

Наталья Котова открывает тренировочную квартиру для молодежи с ментальными нарушениями