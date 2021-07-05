Жители Кунашакского и Аргаяшского района жалуются на нашествие мух

Жители нескольких сел в двух районах Челябинской области жалуются на нашествие мух в их населенных пунктах и просят власти принять меры.

Жители Муслюмово сообщают о нашествии мух на их село. Насекомые заполонили дома, от них не скрыться и на улице. Селяне винят во всем птицефабрику «Уральской мясной компании».

Специалисты администрации Кунашакского района побывали на фабрике и провели проверку. Чиновники не выявили никаких нарушений. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации ВКонтакте.

«На предприятии изначально построены современные очистные сооружения - не только механические, но и биологические, загрязнения окружающей среды не может быть. Кроме того, мы регулярно сдаём анализы той воды, которая сбрасывается в реку, имеются акты, что она не вредит окружающей среде», - цитирует мэрия руководителя площадки Алексея Аксененко.

По его словам, для уменьшения количества мух территория птицефабрики ежедневно обеззараживается.

«Пишут, что нарушений экологического законодательства не допущено. Если у Вас соблюдаются все меры по очистке, тогда почему возле реки "Теча" невозможно проехать, в посёлке мухи атакуют. Раньше, когда не было этой гребанной фабрики, ни каких мух не было», - возмущается житель под постом администрации.

Соответствующее обращение жителей направлено в министерство экологии Челябинской области. В комментариях под обращением муслюмовцев о мухах пишут и жители других сел, жалуясь на ту же напасть.

В среду на встречу в администрацию района приедет руководитель управления по охране труда и экологии «Уральской мясной компании» Азим Абазов.

Жители деревни Новая Соболева (Аргаяшский район) также жалуются на нашествие мух. «Какое-то нереальное количество черных навозных мух, которые заполонили все вокруг, они гадят, откладывают личинки и переносят заболевания. В таких условиях жить не комфортно. Рядом находится птицефабрика, и рядом и сельзохполя. нарушена технология запашки навоза. Ранее была проверка и наложен штраф, но проблема не решена», - сообщает Милия Сайфуллина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«В п. Бигарды такая же ситуация. Нашествие мух», - делится Алёна Поспелова