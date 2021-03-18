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Жители Миньяра на пять суток остались без холодной воды

Прокурор Аши (Челябинская область) возбудил административное дело в отношении гендиректора ООО «Миньярводоканал-сервис» из-за коммунальной аварии, оставившей жителей Миньяра без холодной воды.

Пятого марта 2021 года в ООО «Миньярводоканал-сервис поступило сообщение о порыве водопроводной сети в Миньяре. Без холодной воды остались жители дома №109 на улице Горького.

С пятого по 11 марта работы по устранению аварии проводились с перерывами. Городская администрация организовала доставку воды для населения.

«ООО «Миньярводоканал-сервис», являясь исполнителем коммунальной услуги, в нарушение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, допустило прекращение подачи холодного водоснабжения в период более пяти суток, что превышает допустимую продолжительность перерыва подачи холодного водоснабжения», - пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В отношении директора ресурсоснабжающей организации возбудили административное дело по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы направили в ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

Руководителю также внесли представление об устранении нарушений.

Напомним, накануне на областном совещании с главами муниципальных образований губернатор Алексей Текслер установил предельный срок устранения коммунальных аварий. «Любая коммунальная авария в регионе должна устраняться в течение одного-трех дней. Не дольше! Причем три дня дается на ликвидацию масштабных аварий», - распорядился Текслер.