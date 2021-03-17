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Текслер обозначил сроки устранения коммунальных аварий в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил сроки устранения коммунальных аварий в муниципальных образованиях региона.

Об этом шла речь на совещании с главами муниципальных образований, которое губернатор провел в режиме ВКС.

«Любая коммунальная авария в регионе должна устраняться в течение одного-трех дней. Не дольше! Причем три дня дается на ликвидацию масштабных аварий», - поставил задачу перед главами территорий Алексей Текслер.

В Нязепетровске эти сроки не всегда удается выполнять. Так, на устранение последствий порыва теплотрассы, произошедшего 24 февраля, ушло более недели. И все это время часть жителей и ряд социальных объектов оставались без централизованного теплоснабжения.

Губернатор посоветовал главам в случаях, когда они сами не могут справиться с ситуацией, срочно просить помощи у областных структур, ответственных за данное направление.

«Министерство строительства и инфраструктуры должно уметь в кратчайшие сроки мобилизовать необходимые силы и средства для решения проблемы в указанные сроки», - подчеркнул Алексей Текслер.

Региональному блоку правительства, ответственному за ЖКХ, а также главам муниципальных образований поручено отработать все необходимые алгоритмы мобилизации сил и средств, чтобы ликвидировать коммунальные аварии в указанный срок.

«Самое главное – это не допускать таких последствий: проблемы с одной трубой не должны приводить к перемерзанию десятков домов. Нужно просто вовремя делать то, что необходимо в такой ситуации, все специалисты знают алгоритмы, что нужно делать. Но если уже авария случилась», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также оценил действия руководителей территорий в период сильных

снегопадов, метели, шквалистого ветра и низких температур окружающего воздуха, который пришелся на последнюю декаду февраля. Из-за непогоды в ряде муниципалитетов произошли коммунальные аварии.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями в 13 муниципальных образованиях Челябинской области был введен режим ЧС. В трех муниципалитетах действовал режим повышенной готовности. Был создан оперативный штаб.

Как отметил губернатор, далеко не везде местные администрации оказались готовы к зимним форс-мажорам. Наибольшее количество претензий – к администрациям Агаповского, Карталинского и Нязепетровского районов, где было выявлено больше всего проблем, связанных с тепло- и водоснабжением жилых домов и социальных объектов.

При этом Алексей Текслер еще раз положительно отметил работу экстренных и дорожных служб, правоохранителей, энергетиков, муниципальных и правительственных структур, волонтеров и обычных граждан в период непогоды.