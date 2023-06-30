Жители Миньяра обеспокоены планами по закрытию больницы, в город едет комиссия минздрава

В Миньяре (Ашинский район, Челябинская область) планируют закрыть единственную больницу, сообщили обеспокоенные жители губернатору и попросили о помощи. В город на следующей неделе приедет комиссия минздрава, чтобы разобраться в ситуации.

«Всё население города остаётся без медицинской помощи. Так вот оно и свершилось. Её ещё не успели окончательно закрыть (не знаю по чьему высокому решению), а уже начали рушить», - рассказал Рим Г. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Главврач районной больницы г. Аша (больница в Миньяре – их структурное подразделение) сообщил, что круглосуточный терапевтический стационар в Миньяре находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, в помещениях невозможно соблюдать нормы противопожарной безопасности. В связи с этим он обратился в министерство с просьбой рассмотреть возможность перемаршрутизации пациентов круглосуточного терапевтического стационара в Миньяре в другие лечебные учреждения.

При этом у жителей в Миньяре остается возможность получить терапевтическую медпомощь в условиях дневного стационара поликлиники или в круглосуточных стационарах, расположенных на территории Ашинского района.

Минздрав намерен направить в Миньяр комиссию для изучения ситуации на месте и принятия решения по данному обращению. Сотрудники минздрава совместно с представителями органов местного самоуправления, администрацией больницы и жителями города обсудят этот насущные вопрос.

В министерстве также сообщили, что в 2024 году в Миньяре планируется начать строительство новой больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области.