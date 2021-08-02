Жители поселка в Копейске пожаловались на мертвых птиц и нашествие крыс

Жители поселка Горняк записали видеообращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в котором обратили внимание на работу зерноперерабатывающего предприятия. Южноуральцы пожаловались на шум, пыль, увеличение числа крыс и мышей, а также на мертвых птиц.

Обращение опубликовали в группе “Вконтакте” “А.Л. Текслер, помоги!”.

“На территории частного сектора, по улице Куйбышева, 37Б, начиная с августа 2014, действует зерноперерабатывающее предприятие ООО"Макиз" и ООО "Крупы Урала", деятельность которых наносит вред здоровью и создает невыносимые условия для проживания. Предприятие работает в круглосуточном режиме и издает невыносимый запах комбикорма и постоянный шум, отходы производства оседают в виде мелкой пыли, на территории частного сектора увеличилась популяция крыс и мышей, отравленные птицы замертво падают на наших участках”.

По словам обратившихся, жители уже писали обращения в Роспотребнадзор, прокуратуру, суд Копейска, областной арбитражный суд. У них имеются заключения Роспотребнадзора, постановление Копейского и арбитражного суда об административном нарушении и приостановлении деятельности.

Однако, по словам жителей, никаких улучшений нет.

В комментариях к посту от страницы администрации Копейского городского округа ответили, что “вопрос принят для дальнейшего рассмотрения”. Жителям также посоветовали обратиться в прокуратуру.

Агентство “Урал-пресс-информ” направило запрос в администрацию Копейска. Ответ обещали дать позднее.