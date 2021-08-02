02.08.2021
УРАЛКУЗ» увеличил продажи продукции
02.08.2021
В Карабаше мужчина заплатит штраф за оскорбление медсестры
02.08.2021
В Миньяре ревнивец отрезал другу половой орган
02.08.2021
Полицейские Челябинска задержали девять человек – за наркотики
02.08.2021
В Челябинской области прошел День поля
02.08.2021
Абоненты МегаФона целый год могут бесплатно наслаждаться Apple Music
Жители поселка в Копейске пожаловались на мертвых птиц и нашествие крыс
22.07.2021
В Копейске агитировали за вторсырье
21.07.2021
Главного инженера водоканала Копейска оставили в СИЗО
09.07.2021
Реконструкцию Парка Победы в Копейске обсудили на презентации проекта
07.07.2021
Копейск получит более 121 миллиона рублей на первый этап реконструкции парка Победы
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021