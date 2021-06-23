Жители Тугайкуля вновь жалуются губернатору на темпы строительства школы в их микрорайоне

Жители микрорайона Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область) жалуются губернатору на низкие темпы строительства школы в их поселении и просят принять меры.

«Проверили бы строительство школы в Копейске в Тугайкуле, стройка не движется, ходят по объекту 1,5 человека. А дети и родители ждут не дождутся, - пишет губернатору в Инстаграм anna_kabakova_stabulit. - В наше время, в век технологий и возможностей строительство движется только на коммерческих объектах».

Школу в микрорайоне Тугайкуль начали строить в 2018 году и изванально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. В пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области заверяют, что объект будет сдан к концу 2021 года.

«Строительная готовность школы в микрорайоне Тугайкуль составляет 54%, - сообщает пресс-служба. - По состоянию на 22 июня 2021 года ведутся работы по монтажу систем отопления, теплоснабжения, ИТП; водоснабжения и водоотведения; и слаботочные сети; монтаж приямков, кирпичная кладка, монтаж легкобетонных плит, входные группы; монтаж окон ПВХ; монтаж узлов железобетонных конструкций; гидроизоляция; кровельные работы».

По данным минстроя, в ближайшие дни строители приступят к работам по спортивному ядру.

В настоящий момент на объекте трудится 47 человек. «Планируется завершить строительство школы в декабре 2021 года», - заверяют в министерстве.

Напомним, в ходе строительства школы были выявлены несоответствия проектной документации. На основании внесенных изменений подрядчик выполнил корректировку проектной документации. Третьего декабря 2020 года было получено положительное заключение от госэкспертизы.

Напомним, микрорайон Тугайкуль в Копейском городском округе был построен специально для переселения жителей поселка Роза, проживавших в зоне оползневых процессов на бортах разреза «Коркинский». Из 15 тысяч жителей «Путинской Розы» (так назвали поселок после приезда туда в феврале 2012 года Владимира Путина и последующего расселения части жителей) было переселено в Тугайкуль почти четыре тысячи человек.

В конце 2020 года в Тугайкуле был построен детский сад на 200 мест в рамках региональной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области».