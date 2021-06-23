23.06.2021
В Челябинске создадут образовательный центр для людей, работающих с детьми с ОВЗ
23.06.2021
Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде
23.06.2021
В Челябинске пройдет форум для профессиональных актёров
23.06.2021
Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста
23.06.2021
В Челябинск снова приедут сильнейшие фигуристы России
23.06.2021
В Озерске недобросовестные поставщики сливочного масла наживались за счет госконтрактов
Жители Тугайкуля вновь жалуются губернатору на темпы строительства школы в их микрорайоне
22.06.2021
В Челябинской области из-за ковида отменяют массовые мероприятия, но выпускные разрешили
15.06.2021
Новая челябинская школа на 1100 мест будет готова к приему учеников 1 сентября
07.06.2021
В Челябинской области младших школьников будут учить практической экологии
02.06.2021
Двух выпускников Челябинской области удалили с экзамена в первый день проведения ЕГЭ
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021